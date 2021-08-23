Derbi Tarzan’ın

Tarzan'ın bileği bükülmüyor... TFF 2. Lig'i namağlup şampiyon olarak bitiren Manisa FK, Ege derbisinde konuk ettiği Denizlispor'u yenerek TFF 1. Lig'de ikinci haftayı da 3 puanla kapatırken yenilmezlik serisini de 38 maça çıkardı. Akhisar Stadı'nda Yiğit Arslan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 77'de Orgill, ceza sahasında indirilince 2 dakika sonra kazanılan penaltıyı kullanan emektar kaptan Nizamettin Çalışkan, kaleci Stachowiak'ı ters köşeye göndererek takımına 3 puan kazandırdı: 1-0. Namağlup şampiyon olarak geldiği TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda iki haftayı kayıpsız geçen Manisa Futbol Kulübü, averajla ikinci sıraya yükseldi.