Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0'lık skorla kazandı ve 2'de 2 yaptı.

Ümrainyespor'a galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Bammou ile 76. dakikada Camara'dan geldi. İlk hafta Kocaelispor'u 3-0 yenen Ümraniyespor, böylece gol yemediği 2 hafta sonunda 5 golle puanını 6 yaptı. Açılış haftasındaki çılgın maçta Manisa FK'ya 4-3 yenilen İstanbulspor ise 2'de 0 yaparak puansız kaldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.