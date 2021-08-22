Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta mücadeleleri ile sürüyor. İkinci hafta mücadelesinde sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Ümraniyespor rakibini 2-0 ile geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:01
Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0'lık skorla kazandı ve 2'de 2 yaptı.

Ümrainyespor'a galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Bammou ile 76. dakikada Camara'dan geldi. İlk hafta Kocaelispor'u 3-0 yenen Ümraniyespor, böylece gol yemediği 2 hafta sonunda 5 golle puanını 6 yaptı. Açılış haftasındaki çılgın maçta Manisa FK'ya 4-3 yenilen İstanbulspor ise 2'de 0 yaparak puansız kaldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.

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