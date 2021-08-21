Samsun'dan güzel start!

TFF 1. Lig'de ilk haftayı bay geçen Samsunspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Henüz 6. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçen Karadeniz temsilcisi, 5 dakika sonra yine usta golcüsüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekipte Oğuz Han ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

HAT-TRİCK YAPTI

İkinci yarıda skoru garanti etmeyi planlayan Samsunspor, oyuncu değişiklikleriyle hamle yaptı. 61'de oyuna giren Eraldo Çinari, 6 dakika sonra nefis kesti, Yasin hat-trick yaptı: 3-1. Gecenin yıldızı, 86'ncı dakikada alkışlarla yerini Cihan'a bırakırken, Samsunspor da, lige 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyordu.