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Son dakika spor haberi: Manisa FK taraftarını yanında istiyor!

Son dakika spor haberi: TFF 1.Lig'e İstanbulspor galibiyeti ile başlayan Manisa FK iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Ligin ikinci haftasında da galibiyeti hedefleyen siyah beyazlı ekip 22 Ağustos'ta Denizlispor'u evinde konuk edecek. Mutlak galibiyeti amaçlayan Manisa FK bu maçta taraftarının yanında olmasını istiyor ve taraftar için kent merkezinden özel otobüsler kaldıracak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:43
Son dakika spor haberi: Manisa FK taraftarını yanında istiyor!

TFF 1'inci Lig'de ilk maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 yenen Manisa Futbol Kulübü, bu ligdeki tarihinin ilk iç saha maçında pazar günü Ege derbisinde Denizlispor'u konuk edecek. Sezonun ilk bölümünde iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak siyah-beyazlılarda taraftarların ulaşımı için kent merkezinden Akhisar'a özel otobüsler kaldırılacak.

Futbol Federasyonu'nun koronavirüs pandemisi nedeniyle belirlediği yeni talimat gereği maçlara yalnız aşı takvimlerini tamamlayan taraftarlar girecek. Transferde son olarak Kamerunlu kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katan Manisa FK, dün akşam antrenmanını Spor Toto Akhisar Stadı'nda yaptı.

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