Haberler TFF 1.Lig Samsunspor - Balıkesirspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsunspor - Balıkesirspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Yasin Öztekin kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 23:30
Samsunspor - Balıkesirspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve sezona 3 puanla giriş yapmış oldu.

Samsunspor'a galibiyeti getiren isim Yasin Öztekin oldu. Tecrübeli oyuncu, 6, 11 ve 67. dakikada attığı gollerle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 29. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydetti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Mendez (Dk. 77 Polat Yaldır), Gökhan Karadeniz (Dk. 61 Mehmet Akyüz), Recep Burak Yılmaz, Boli, Aladdin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk. 86 Cihan Kahraman , Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 61 Eraldo Çınarlı), Osman Çelik

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Dk. 86 Andaç Güleryüz), Anıl Taşdemir (Dk. 63 Mehmet Ali Doğan), Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 86 Sedat Yiğit Kurnaz), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 63 Emirhan Çakır), Birol Parlak (Dk. 81 Berkay Aykurt), Cumali Bişi

Sarı Kartlar: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 70 Emirhan Çakır

Goller: Dk. 6, 11 ve 67 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 29 Oğuz Han Ayanoğlu (Balıkesirspor)

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