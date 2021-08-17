TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'den haberler

TİMSAH'TA ER ŞOKU!

Sezonun ilk maçında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da, teknik direktör Mustafa Er şaşırtıcı bir şekilde görevden ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibin Ertuğrul Sağlam ve Okan Buruk gibi isimlerle kısa sürede temasa geçeceği öğrenildi.

ONUR PENDİK'TE

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Pendikspor, Samsunspor'dan Onur Eriş'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 34 lig ve 1 kupa maçında 5 kez rakip ağları havalandırdı.

NAZİLLİ'DE 2 YOLCU

TFF 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da 2 yeni transferle yollar ayrıldı. Yönetimin, teknik heyetin kararıyla geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'dan transfer edilen Furkan Tütüncü ve Taha Tunç'tan kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.

MENEMEN KEYİFLİ

Erzurumspor'u 2-0 yenen Menemenspor'da yüzler gülüyor. Yeni transferlerin performansından memnun olduğunu belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Biz her maçımıza aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Üzerine koyarak gideceğiz" dedi.