Yenildik ama umutluyuz

TFF 1. Lig'in ilk hafta açılış maçında ağırladığı Eyüpspor'a 4-2 yenilen G.Birliği'nde asbaşkan Muammer Akyüz, ilerleyen dönemde çok daha iyi duruma geleceklerine inandığını söyledi. Akyüz, "Mağlubiyete rağmen Eyüp maçında takımımızın ortaya koyduğu oyunu ben şahsen beğendim ve umutlandım. Yapılan yeni transferlerin kalitesi ve ileride takıma sağlayacağı katkının çok fazla olacağına inanıyorum. Sakatlıkları bulunan ve başka nedenlerle ilk maçlarda oynayamayan futbolcularımızın da kadroya girmesiyle, çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Yeni kurulan bir takım hakkında yorum yapılabilmesi için en az 4-5 maç beklenilmesi gerek" dedi.