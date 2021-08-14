Zafer Eyip'ün

TFF 2.Lig'den şampiyon olarak gelen ve TFF 1. Lig'deki ilk maçına çıkan Eyüpspor, Süper Lig'den gelen Gençlerbirliği karşısında adeta şov yaptı: 2-4. Yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirip sezona iddialı giren eflatun- sarılılılar, Ankara'da maça hızlı başladı. 13'te Cenk Ahmet'in pasında topu filelere gönderen Umut Bulut, İstanbul ekibini 1-0 öne geçirdi. 38 yaşındaki tecrübeli golcü, 27'de bir kez daha sahneye çıktı ve Timur Temeltaş'ın pasında topu ağlara gönderip ilk yarınını skorunu belirledi: 0-2.

İKİNCİ YARIDA 4 GOL BİRDEN

Gençlerbirliği, bu iki gole 63'te Kerim Avcı ile yanıt verdi ve skor 2-1'e geldi. Ancak etkili bir oyun ortaya koyan Eyüpspor farkı bir kez daha ikiye çıkardı. 78. dakikada Taşkın İlter'in attığı golle Sultanlar, 3-1 öne geçti. 83'te İlker Karakaş'ın pasında Sandro Lima topu filelere gönderdi ve skoru 3-2'ye getirip Gençlerbirliği'ni yeniden umutlandırdı. Ancak maçta son sözü söyleyen isim 84'te Cenk Ahmet Kılıç yaptı. Eyüpspor, ilk yılını yaşadığı TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamının mutluluğunu yaşadı.

DİYADİN: BASİT HATALAR YAPTIK

G.Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Sezona galibiyetle başlamak isterdik. İlk dakikalarda gol yeyince planlarımız bozuldu. Sonrasında basit hatalar da yaptık. Eksiklerimizi gidermek için daha çok çalışmalıyız" dedi.

TURAN: TAKIMI KUTLUYORUM

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Zorlu bir deplasmana gelmiştik. İşler planladığımız gibi gitti. Galibiyetle başlamak güzeldi. İyi oynadık. Takımı kutluyorum" diye konuştu.