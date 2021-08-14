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Timsah’tan şov

Tim Matavz, Massimo Bruno, Namıq Alasgarov ve İsmail Yüksek’le anlaşan Bursa şova hazırlanıyor...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Timsah’tan şov
Transfer yasağını kaldırdıktan sonra atağa kalkan Bursaspor, dört ismi daha renklerine bağlıyor. Yeşil- beyazlılar, Sloven golcü Tim Matavz (32), Belçikalı kanat Massimo Bruno (27) ve Azeri on numara Namiq Alasgarov'la (26) 2 yıllık, orta saha İsmail Yüksek'le (22) 1 yıllık anlaşma sağlandı. Ozan Sol, Ofosu, Capan gibi oyuncuları kadrosuna katan Timsah'ın, imzaları attırması bekleniyor. Öte yandan yönetimin ekip lideri Emin Adanur, camianın beklediği müjdeyi verdi. Adanur, stadın sponsor isminin 'BİTCİ Timsah Stadı' olduğunu açıkladı.
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