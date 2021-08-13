Perde açılıyor

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlıyor. Eryaman Stadı'ndaki mücadele 20.30'da start alacak. 59. kez Süper Lig yarışının yaşanacağı ligin ilk yarısı 27 Aralık'ta tamamlandıktan sonra, ikinci devre 7 Ocak 2022'de başlayacak. 38 haftalık normal sezon, 15 Mayıs sona erecek. 5, 17, 25 ve 33. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

19 takımın yer aldığı 1. Lig'de İstanbul'dan 4, Ankara'dan 3, Balıkesir ve İzmir'den ikişer takımın bulunacağı ligde Adana, Bolu, Bursa, Denizli, Erzurum, Kocaeli, Manisa ve Samsun'dan birer ekip yer alacak. 2022-2023'ten itibaren normal sezonda da Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin kullanılacağı TFF 1. Lig'de play-off müsabakalarında bu yıl da VAR sistemi kullanılmaya devam edilecek.