TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'den aktüel haberler

Boluspor, Adana Demirspor altyapısından Ahmet Çelik ile 3 imza attı. 19 yaşındaki sağ bek, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği 3. Lig ekibi Kozan'da 26 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı.



TFF 1. Lig'in bu sezon güçlü ekiplerinden olan Bandırmaspor'da kulüp başkanı Onur Göçmez, gelecek vadeden isimlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla sezona iddialı başlayacaklarını söyledi.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka, 5 eski futbolcuyu daha ikna etti. Kaf-Kaf, geride kalan 13 futbolcuyu ise ikna etmeye çalışıyor.



TFF 1. Lig ekiplerinden Menemen, 2. Lig ekibi Kastamonu'dan sağ bek M.Berkan Aydeniz'le 3 yıllık imza attı. 22 yaşındaki Aydeniz, geçen sezon 16 maçta 1 asist yaptı.



TFF 2. Lig'de yeni sezona hazırlanan Uşakspor, 22 yaşındaki gurbetçi orta saha Murad Han Gönen'le 3 yıllık imza attı. Genç futbolcu, Belçika Ligi takımı AFC Tubize'de forma giyiyordu.