Diomande atağı

Süper Lig yolunda iddialı bir kadro kuran Samsunspor, transferde yeni bir hedef belirledi. Kırmızı- beyazlıların, Fildişi Sahilli orta saha İsmael Diomande'nin peşinde olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin kurmaylarının, oyuncuyla temasa geçtiği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Konyaspor'la yollarını ayıran 28 yaşındaki orta sahanın, Samsunspor'a sıcak baktığı gelen haberler arasında. Samsunspor'un, oyuncunun sakatlık raporlarını inceleyerek transferde son kararını vereceği ifade edildi.

ORTA ALANIN SAVAŞÇISI

Türkiye kariyerine 2019 yılında Çaykur Rizespor'da başlayan Diomande, ardından Konyaspor'un yolunu tuttu. Fildişi Sahilli oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Kariyerinde Fransız ekipleri St. Etienne ve Caen formaları giyen Diomande, Fransa Ligue 1'de 93 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Orta sahadaki savaşçı yapısıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 18 kez şans buldu. Bu maçlarda 1 kez de gol sevinci yaşadı.