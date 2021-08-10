Arb Manaj Bandırma'da

Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nden Kosovalı golcü Arb Manaj'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki santrforla 1 yıllık kiralık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nden Kosovalı golcü Arb Manaj'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki santrforla 1 yıllık kiralık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Türkiye kariyerine geçen sezon Keçiörengücü'nde başlayan Kosovalı forvet, daha sonra devre arasında Balıkesirspor'a kiralandı. 1. Lig'de 26 maçta görev yapan Manaj, 10 kez gol sevinci yaşarken; 3 de asist yaptı. Genç golcü kariyerinde daha önce ülkesinde KF Trepca 89 forması giyerken; Kosova Milli Takımında da 3 karşılaşmada 1 gollük performans gösterdi.