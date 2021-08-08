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Ankaragücü şov yaptı

Sarı-lacivertliler imza töreni yaptığı 20 ismi ‘Kenetlendik, geliyoruz’ ifadeleriyle duyurdu. Başkent temsilcisi, yeni transferlerine imza töreni düzenleyerek adeta şov yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Ankaragücü şov yaptı

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, gövde gösterisi yaptı. Sarı- lacivertliler, 3'ü altyapıdan olmak üzere 20 oyuncuya imza attırdı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, 'Kenetlendik' geliyoruz' ifadeleriyle yeni transferler duyuruldu. İmza törenine katılan isimler şöyle: Aatif Chahechouhe, Erdem Özgenç, Mahmut Akan, Abdullah Durak, Yusuf Abdioğlu, Eren Derdiyok, Yasin Güreler, Akın Alkan, Sinan Osmanoğlu, Cem Ekinci, Murat Uçar, İshak Çakmak, Bahadır Han Güngördü, Ariyibi, Owusu, Hasan Hüseyin Acar, Hakan Öztürk, Arif Emre Eren, Ulaş Yılmaz, Kaan Çinkaya.


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