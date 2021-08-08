Ankaragücü şov yaptı

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, gövde gösterisi yaptı. Sarı- lacivertliler, 3'ü altyapıdan olmak üzere 20 oyuncuya imza attırdı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, 'Kenetlendik' geliyoruz' ifadeleriyle yeni transferler duyuruldu. İmza törenine katılan isimler şöyle: Aatif Chahechouhe, Erdem Özgenç, Mahmut Akan, Abdullah Durak, Yusuf Abdioğlu, Eren Derdiyok, Yasin Güreler, Akın Alkan, Sinan Osmanoğlu, Cem Ekinci, Murat Uçar, İshak Çakmak, Bahadır Han Güngördü, Ariyibi, Owusu, Hasan Hüseyin Acar, Hakan Öztürk, Arif Emre Eren, Ulaş Yılmaz, Kaan Çinkaya.



