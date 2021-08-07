Emircan Altıntaş BB.Erzurum’da

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, son olarak Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, son olarak Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı. Altıntaş, geçtiğimiz sezon TFF. 1. Lig'de Adana Demirspor formasıyla 24 maça çıkarken 6 gollük katkı sağlamıştı.