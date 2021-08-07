Bursa tek yürek

Hedefini yeeniden Süper Lig olarak belirleyen ve transfer çalışmalarında gaza basan Bursaspor'da diğer yandan da takıma destek konusunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor'a maddi yardım sağlayabilmek adına şehirde başlatılan 'Ayağa Kalk Bursa' hareketi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kulübe destek kampanyası ile vesilesiyle Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur ve yönetim kurulu üyeleri sahaya inerek, kent dinamikleri ile birebir görüşmeler yaparken; önceki gün soluğu Tarihi Kapalı Çarşı'da aldı. Kapalı Çarşı esnafı organize olarak, hazırlanan bir kutuya Cumhuriyet altınları bıraktı.



ÇÖPE ATACAK PARAMIZ YOK

Çarşıdaki kuyumcular, Bursaspor'a destek amacıyla böyle bir düşünce içerisine girdiklerini belirterek, ziyaret esnasında yardım kutusuna Cumhuriyet altını attı. Bu destek yönetimde büyük sevinç yarattı. Adanur, "İnanıyorum ki buradaki herkes yarın da Bursaspor'a destek olacak. Bursaspor artık düştüğü yerden kalkacak" diye konuştu. 10 Ağustos'a kadar sürecek olan kampanya sürecinde kentin önde gelen isimlerinin yanı sıra, camia da desteklerde bulunuyor. Bu arada yönetici Tamer İşler, transfer çalışmalarının yoğun olarak sürdüğünü açıkladı ve "Bursaspor'un 1 lira dahi çöpe atılacak parası yok" dedi.



Yönetici Tamer İşler, Azeri 10 numara Namık Alasgarov ile anlaşmak üzereyken, menajerin masa başında fiyat yükseltmesi nedeniyle transferi askıya aldıklarını da sözlerine ekledi.