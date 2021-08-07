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Boluspor’da kamp bitti

TFF 1. Lig takımı Boluspor, 2. kamp hazırlıkları dün sabah antrenmanıyla tamamladı. Bolu ekibi, ligin ilk maçında 14 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına ise 9 Ağustos'ta başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Boluspor’da kamp bitti
TFF 1. Lig takımı Boluspor, 2. kamp hazırlıkları dün sabah antrenmanıyla tamamladı. Bolu ekibi, ligin ilk maçında 14 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına ise 9 Ağustos'ta başlayacak. 2 Temmuz'da kampa giren Boluspor'un ikinci etaba 22 Temmuz'da başlamıştı.
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