Adanaspor için savaşacağız

Adanaspor'un yeni transferleri forvet Samed Kaya ve stoper Yohan Roche sezon için iddialı açıklamalar yaptılar. İkili, kulübün geçen sezonki sırasının yukarısına çıkarmak istediklerini belirttiler. 24 yaşındaki Roche "Adana güzel bir şehir. Burası benim için yeni bir meydan okumaydı ve yeni takımıma faydalı olmak için buradayım. Umarım hem ben hem takımım güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki Samed de "Buraya kulübede turmak için gelmedim. Adanaspor forması giyerek çıta yükselttim. İddiamı ortaya koyarak takımımı yarışta iddialı hale getirmek için elimden geleni yapacağım" dedi. İki futbolcu da Adanaspor ile 2023'e kadar sözleşme imzalamıştı.