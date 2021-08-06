Melih Samsun’da!

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek isteyen Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Barış Başdaş'ı transfer eden kırmızı-beyazlılar, bu kez Melih Okutan'ı renklerine bağladı. Son olarak Kayserispor forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla üç yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Melih, 2017'de Boluspor'a transfer oldu. Geçen yılın devre arasında ise Kayserispor'un yolunu tutan başarılı oyuncu, Süper Lig'de 11 maçta 1 kez ağları sarstı. Melih ayrıca kanatların yanı sıra forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor.