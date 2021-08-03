Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor Mücahid Albayrak transferini bitirdi!

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor Mücahid Albayrak transferini bitirdi!

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Samsunspor'da kiralık forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Mucahid Albayrak'ı Gaziantep FK'dan transfer etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:49
Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor Mücahid Albayrak transferini bitirdi!

BB Erzurumspor son olarak Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Gaziantep FK'nın oyuncusu Mücahid Albayrak'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen ve bir dönem BB Erzurumspor'un da formasını terleten 30 yaşındaki sol bek Mücahid Albayrak'ı kadrosuna kattı. Albayrak, geçtiğimiz sezon TFF. 1. Lig'de Samsunspor formasıyla 11 maça çıkarken 2 asitlik katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mücahid Albayrak" notuyla duyurdu.

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