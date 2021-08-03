Menemenspor kasayı doldurdu

Menemenspor, İsviçre'nin Luzern takımına imza atan David Domgjonas'tan 550 bin TL kazandı. 24 yaşındaki futbolcunun alacaklarını da bıraktığı ifade edildi. Laleci, "Domgjonas'ın yolu açık olsun. Kendisini keşfedip şans verdik. Menemenspor genç oyuncular için önemli bir vitrindir. Bizlerin futbolcu havuzu oldukça geniş. Domgjonas'ı bulup getirdik. Neticede Avrupa'nın yolunu tuttu. Kulübümüz için de hayırlı oldu" diye konuştu.
Menemenspor, İsviçre'nin Luzern takımına imza atan David Domgjonas'tan 550 bin TL kazandı. 24 yaşındaki futbolcunun alacaklarını da bıraktığı ifade edildi. Laleci, "Domgjonas'ın yolu açık olsun. Kendisini keşfedip şans verdik. Menemenspor genç oyuncular için önemli bir vitrindir. Bizlerin futbolcu havuzu oldukça geniş. Domgjonas'ı bulup getirdik. Neticede Avrupa'nın yolunu tuttu. Kulübümüz için de hayırlı oldu" diye konuştu.