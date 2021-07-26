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Altıparmak’ın tek hedefi kupa

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, bu seneki hedefin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Altıparmak’ın tek hedefi kupa
Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, bu seneki hedefin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Altıparmak, şöyle konuştu: "Bu sene hedefimiz şampiyonluk, Süper Lig'e çıkmak. Geçen sene son anda kaybettik ama bu sene aynı inanç aynı hırsla devam ediyoruz. Takımımızı tekrar oluşturduk. Geçen seneden kalan ve yeni gelen oyuncularla bu birlik beraberliği biraz daha pekiştireceğiz. Hem bizim sahada hem de taraftarımızın yanımızda olması inşallah sezon sonunda o şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız."
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