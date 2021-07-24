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Djibrilla Keçiören’de

Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Issa Ibrahim Djibrilla’yla anlaşma sağladı. Nijerli sol kanat, kendisini 4 yıllığına başkent ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Son olarak ülkesinin takımı Sahel’de oynayan Djibrilla, daha önce Burkina Faso ekibi Rahimo’da oynamıştı. Milli Takımda da 7 maçta görev yapan Nijerli oyuncu, 2 kez ağları havalandırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Djibrilla Keçiören’de
Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Issa Ibrahim Djibrilla'yla anlaşma sağladı. Nijerli sol kanat, kendisini 4 yıllığına başkent ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Son olarak ülkesinin takımı Sahel'de oynayan Djibrilla, daha önce Burkina Faso ekibi Rahimo'da oynamıştı. Milli Takımda da 7 maçta görev yapan Nijerli oyuncu, 2 kez ağları havalandırdı.
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