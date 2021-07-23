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Gençlerbirliği Ukraynalı Oleksandr Belyaev'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kadrosunu Oleksandr Belyaev ile güçlendirdi. Son olark Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Başkent ekibinde mücadele edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 18:48
Gençlerbirliği Ukraynalı Oleksandr Belyaev'i transfer etti

Gençlerbirliği, Ukrayna'nın Dnipro takımından Oleksandr Belyaev'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, orta sahasını Ukraynalı 21 yaşındaki Belyaev ile güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dnipro takımında forma giyen Oleksandr Belyaev'i kulübümüz bir yıllığına kiraladı. Belyaev, şampiyon olan 20 Yaş Altı Ukrayna Milli Takımı'nda potansiyeli ve yeteneği ile ön plana çıkmış, Avrupa'dan birçok takımın da radarına girmeyi başarmıştı. Genç oyuncu için kulübümüz ve Dnipro arasında yapılan anlaşma gereği satın alma opsiyonu da bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.



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