Haberler TFF 1.Lig Gönül'lü Rize

Gönül'lü Rize

Karadeniz ekibi, F.Bahçe’den ayrılan 36 yaşındaki sağ bek Gökhan Gönül’ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Gönül'lü Rize

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'e resmen kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncuyla uzun süredir görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, 36 yaşındaki yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Mavi-yeşilli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA