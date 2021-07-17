Gönül'lü Rize

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'e resmen kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncuyla uzun süredir görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, 36 yaşındaki yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Mavi-yeşilli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.