Samsun'da son karar Eduwo

Uzun süredir hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Samsunspor, son olarak Tunus ekibi Sfaixen forması giyen Kingsley Eduwo'da karar kıldı. 25 yaşındaki golcüyle temaslarını sıklaştıran kırmızı-beyazlılar, Nijeryalı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Genç oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Kariyerine ülkesinin Geteway takımında başlayan 25 yaşındaki golcü, daha sonra Lobi Stars'a transfer oldu. 2018'de Nijerya'dan ayrılarak 250 bin euro bonservisle Tunus ekibi Sfaixen'in yolunu tuttu. Eduwo, geçtiğimiz sezon Sfaixen'de 36 maça çıktı. Rakip ağlara 9 gol bırakırken; 4 de asist yaptı. Sözleşmesi sona eren genç oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.