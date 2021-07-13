Alt liglerden haberler (13.07.2021)

TUZLASPOR ATAĞA KALKTI

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, Norveçli forvet Marcus Pedersen ve Moldovalı savunma oyuncusu Posmac Veaceslav'ı kadrosuna kattı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, geçen sezon Ankaraspor'da forma giyen 31 yaşındaki Pedersen ve Moldova ekibi Sheriff'te top koşturan 30 yaşındaki Veaceslav ile anlaşıldığı bildirildi.

MİRZA, MENEMEN'E

Menemenspor, golcü arayışlarını hızlandırdı. Adana Demirspor'dan eski oyuncusu Samed Ali Kaya ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin Boşnak golcü Mirza Delimedjac'ı da listesine eklediği ifade edildi. Son olarak Sırbistan temsilcisi Novi Pazar forması giyen 21 yaşındaki oyuncuya teklifin götürüldüğü ve Delimedjac'tan cevap beklendiği ifade edildi. Geçen sezon Novi Pazar'da 31 resmi maça çıkan genç forvet 2 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

'ESKİŞEHİR'İ YAŞATMALIYIZ'

Gelecek sezon 2.Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da Sportif Direktör Hüseyin Murat Daldık, kulübün sorunlarından dert yandı. Daldık, "Şu an için bir başkan adayımız yok. Resmi olarak 16 civarı oyuncumuz var. İnşallah elini vicdanına koyan birisi çıkıp aday olur" dedi. Öte yandan Es-Es'te olağanüstü seçimli genel kurul, aday çıkmayınca 3. kez ertelendi.

KARŞIYAKA'DA SON ADAY CÜNEYT BİÇER

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, teknik direktör adayı olarak Cüneyt Biçer'i de listeye ekledi. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktörlük görevi için ilk etapta Erman Güraçar ismi gündeme gelirken, Biçer de adaylar arasına girdi. Tecrübeli hoca son olarak Şanlıurfa ve 68 Aksaray Belediye'yi çalıştırdı.

2. LİG'DE GERİ SAYIM

TFF 2. Lig'de yeni sezonda Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yer alan takımlar belirlendi. Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta ise 19 takım mücadele edecek. Yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak.

Beyaz Grup:

1922 Konya, Akhisar, Amed Sportif, 24Erzincan, Ankara Demir, Buca 1928, Eskişehir, Kastamonu, Isparta 32, Karacabey, Kırklareli, Kırşehir, Nazilli, Pazar, Pendik, Şanlıurfa, Tarsus, Uşak, Zonguldak Kömür.

Kırmızı Grup:

Adıyaman 1954, Afjet Afyon, Ankara, Bayburt, Bodrum, Çorum, Diyarbekir, Ergene Velimeşe, Etimesgut Belediye, Hekimoğlu Trabzon, İnegöl, K.Maraş, Niğde Anadolu, Sakarya, Sarıyer, Serik Belediye, Vanspor, Sivas Belediye, Soma, Turgutlu.

ALTINORDU, GENCER CANSEV'İN PEŞİNDE

Altınordu, Altaylı stoper Gencer Cansev'e kanca attı. İki kez üst üste çapraz bağları kopan tecrübeli stoper için temasların başladığı öğrenildi. Kahraman'ın Göztepe'ye Sinan'ın Ankaragücü'ne gitmesiyle arayışa başlayan İzmir ekibi, 32 yaşındaki oyuncuyla bu bölgeyi doldurmayı planlıyor.