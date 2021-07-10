Balıkesirspor (U19) Samsunspor (U19) | A Spor canlı izle

TFF 1. Lig U19'da şampiyon Yılport Samsunspor ile Balıkesirspor arasında Antalya'da oynanan final maçı sonrasında belli oluyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Normal sezonu lider bitiren Yılport Samsunspor, çeyrek finalde Adana Demirspor'u 2-1, yarı finalde ise Bursaspor'u 4-0 yenerek final vizesi almıştı. Normal sezonu 4.basamakta tamamlayan Balıkesirspor ise çeyrek finalde Bandırmaspor'u uzatmada 2-1 mağlup etmiş, yarı finalde ise Altınordu'yu 1-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanan maçta normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. Müsabakada VAR sistemi uygulanacak.