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TFF 1. Lig | Balıkesirspor (U19) Samsunspor (U19): 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig U19’da şampiyon Yılport Samsunspor ile Balıkesirspor U19 takımları karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen müsabaka Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi şampiyon oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:56 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 00:01
TFF 1. Lig | Balıkesirspor (U19) Samsunspor (U19): 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig U19'da final maçında Yılport Samsunspor ile Balıkesirspor Antalya'da karşı karşıya geldi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanan maçta Balıkesirspor, 6. dakikada Oltion Bilalli'nin attığı golle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Samsunspor, 61. dakikada Emirhan Güler'in attığı golle Balıkesirspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

Maçın son dakikalarında Emirhan Koca sahneye çıktı. Emirhan, kaydettiği golle Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor kupanın sahibi oldu.

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