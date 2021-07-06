Körfez şova hazır

TFF 1. Lig'in yeni takımı Kocaeli, transferde şova başladı. Önceki gün Constant Mandjeck ile anlaşma sağlayan Körfez ekibi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Kylian Hazard transferlerinde de temaslarını hızlandırdı. Kamerunlu ön libero ile sözleşme imzalayacak olan Kocaeli, Hazard için de tüm şartları zorluyor.

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Kocaelispor, Belçika ekibi Cercle Brugge'ta yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Hazard'ı bonservis ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor. Başkan Engin Koyun, "Son teklifimizi yaptık. Süreç devam ediyor. Transferin bitmesi için gerekli tüm şartları sunduk. Bu işin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" diyor.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Kocaelispor'un yeni transferlerinden Hasan Hatipoğlu, iddialı konuştu. 31 yaşındaki stoper, Sezona iyi başlayıp ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Şimdi acı çekeceğiz ki sezon sonu rahat edelim. Yeni sezon öncesi tüm takımın kafasındaki tek düşünce şampiyonluk" diye konuştu.