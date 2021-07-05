Son şimşek Yakubu

SÜPER Lig için kolları sıvayan Samsunspor'da, golcü transferi için sır gibi saklanan isim ortaya çıktı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, 'Portekiz Ligi'nden genç bir golcü ile görüşme halindeyiz' açıklamasıyla Ganalı AbdulAziz Yakubu'yu işaret ettiği öğrenildi. Bonservisi Vitoria Guimaraes'te bulunan 22 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi.

GENÇ oyuncuyla el sıkışan Samsunspor'un, önümüzdeki günlerde imzayı attırması bekleniyor. Geçen sezon Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak Estoril Praira'da forma giyen Yakubu, 28 maçta 12 golle dikkat çekmişti. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yakubu'nun piyasa değeri 700 bin euro olarak gözüküyor. Karadeniz ekibinin bu transferi bonservisiyle noktalaması bekleniyor.