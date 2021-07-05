Juve’ye ikinci Türk

Merih Demiral’ın formasını giydiği Juventus, G.Birliği’nin genç oyuncusu Abdullah Şahindere’yi gözüne kestirdi. Torino ekibi, 18 yaşındaki stoperi denemek üzere İtalya’ya davet etti. Şahindere, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de G.Birliği’nde bir kez A Takım maç kadrosunda yer almıştı.
Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, G.Birliği'nin genç oyuncusu Abdullah Şahindere'yi gözüne kestirdi. Torino ekibi, 18 yaşındaki stoperi denemek üzere İtalya'ya davet etti. Şahindere, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de G.Birliği'nde bir kez A Takım maç kadrosunda yer almıştı.