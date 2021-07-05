Hamza Gür Keçiören’de

Ankara Keçiörengücü, Bolusporlu oyuncu Hamza Gür’ü transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Boluspor forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncu Hamza Gür ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Boluspor’da 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Hamza daha önce 1461 Trabzonspor ve Hatayspor formalarını da giymişti.
Ankara Keçiörengücü, Bolusporlu oyuncu Hamza Gür'ü transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Boluspor forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncu Hamza Gür ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Boluspor'da 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Hamza daha önce 1461 Trabzonspor ve Hatayspor formalarını da giymişti.