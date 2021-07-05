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Hamza Gür Keçiören’de

Ankara Keçiörengücü, Bolusporlu oyuncu Hamza Gür’ü transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Boluspor forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncu Hamza Gür ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Boluspor’da 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Hamza daha önce 1461 Trabzonspor ve Hatayspor formalarını da giymişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Hamza Gür Keçiören’de
Ankara Keçiörengücü, Bolusporlu oyuncu Hamza Gür'ü transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Boluspor forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncu Hamza Gür ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Boluspor'da 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Hamza daha önce 1461 Trabzonspor ve Hatayspor formalarını da giymişti.
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