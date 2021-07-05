Ban-Ban şov sürüyor

Gelecek sezon iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Bandırmaspor'da, transfer şov devam ediyor. Son olarak Galatasaray'dan genç sol bek Süleyman Luş'u kadrosuna katan bordo-beyazlılar, tecrübeli savunmacı Lokman Gör'le de anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Altay forması giyen 30 yaşındaki stoperin, bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Geçen sezon 1. Lig'de 18 maça çıkan Lokman, son haftalarda kadro dışı kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, Bandırmaspor'un bu sezonki 16. transferi olacak.