Aykut Akgün Timsah’ta kaldı

BUSASPOR sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncusu Aykut Akgün’e kadrosunda tuttu. 1 yıllık anlaşma sağlanan 34 yaşındaki orta saha, yeşil-beyazlı takımın antrenmanında yer aldı. Son iki sezondur Timsah’ta forma giyen Aykut, 49 maçta 1 asistle oynadı. Transfer tahtasını henüz açamayan Bursaspor iç transferde daha önce Cüneyt Köz ile de el sıkışmıştı.
BUSASPOR sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncusu Aykut Akgün'e kadrosunda tuttu. 1 yıllık anlaşma sağlanan 34 yaşındaki orta saha, yeşil-beyazlı takımın antrenmanında yer aldı. Son iki sezondur Timsah'ta forma giyen Aykut, 49 maçta 1 asistle oynadı. Transfer tahtasını henüz açamayan Bursaspor iç transferde daha önce Cüneyt Köz ile de el sıkışmıştı.