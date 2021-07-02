Mahçup etmeyeceğim

TFF 1. Lig'de transfer tahtasına açtırmak için çalışmalarda bulunan Bursaspor'da, 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur'dan önemli bir çıkış geldi. Yeşil-beyazlı camianın, umutlu bir haber beklediği Adanur sosyal medya hesabından, "Bize güvenin, bu iş bitsin, her şeyi anlatacağım. İnanın şu an bizim yerimizde hangi Bursasporlu olsa, bizim yaptığımızı yapardı. Sabredin, yanımızda olun. Sizi kimseye mahçup etmeyeceğiz, söz" açıklamasında bulundu. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına başlayan Timsah, dün 6 eksik oyuncuyla çalıştı. Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edilirken, hafif sakatlıkları bulunan Vefa Temel ve Çağatay Yılmaz ise hazırlıklarını salonda sürdürdü.