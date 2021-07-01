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Çakmak tamam

Ankaragücü, Bandırmaspor’dan ayrılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Çakmak ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Çakmak tamam
YENİ sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, dört koldan saldırıyor. Sarı-lacivertli ekip, bir yandan transfer tahtasını açmak için çalışırken diğer yandan futbolcularla anlaşmak için uğraş veriyor. Başken temsilcisi, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen İshak Çakmak ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllığına el sıkışıldı. Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da 29 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 kez fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Resmi imzanın atılması bekleniyor.
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