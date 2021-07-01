Haberler TFF 1.Lig Bursaspor’da kaleci Ataberk’le ipler koptu

Bursaspor’da kaleci Ataberk’le ipler koptu

Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren ancak yeni sezon için görüşme halinde bulunduğu Ataberk Dadakdeniz’i sosyal medya hesaplarında takipten çıktı. Bu durum, camiada, 22 yaşındaki file bekçisi ile devam edilmeyeceği yönünde yorumlandı. Diğer yandan çalışmalarını Özlüce’de sürdüren Timsah’ta tempo arttı. Günde çift idman yapan yeşil-beyazlılar, gündüz taktik antrenman, akşam ise kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Bursaspor’da kaleci Ataberk’le ipler koptu
Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren ancak yeni sezon için görüşme halinde bulunduğu Ataberk Dadakdeniz'i sosyal medya hesaplarında takipten çıktı. Bu durum, camiada, 22 yaşındaki file bekçisi ile devam edilmeyeceği yönünde yorumlandı. Diğer yandan çalışmalarını Özlüce'de sürdüren Timsah'ta tempo arttı. Günde çift idman yapan yeşil-beyazlılar, gündüz taktik antrenman, akşam ise kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor.
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