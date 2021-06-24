Cem Ankaragücü'nde!

Ankara'nın sarı-lacivertli ekibi TFF 1. Lig'de misafir olmak istiyor. Ankaragücü güçlü bir kadro oluşturarak yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Bunun için de hem Süper Lig'den hem de TFF 1. Lig'den önemli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda hareket eden Ankara temsilcisinin idarecileri geçen sezonu Keçiörengücü'nde geçiren Cem Ekinci ile anlaşmaya vardı. Hücumun her mevkisinde oynayabilen 31 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Başkent ekibinin formasını taşıyacak.

ALPER POTUK DA KALDI

Ankaragücü'nde bir önemli gelişme daha yaşandı. Sarı-lacivertliler adı birçok takımla anılan ancak sözleşmesi devam eden Alper Potuk'u da takımda tuttu. Başarılı oyuncunun tüm alacakları ödendi böylece Alper'in serbest kalma şansı kalmadı. 30 yaşındaki oyuncunun tekliflere rağmen Ankaragücü'nün yeni sezon projesine inandığı ve takımda kalacağı öğrenildi. Başkent ekibinin yöneticileri transfer hamlelerini sürdürerek yeniden Süper Lig'e yükselecek kadroyu oluşturmak için uğraşıyor. Ankaragücü özellikle yabancı transferinde nokta atışı hamleler yapacak.