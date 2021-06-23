7-8 transfer yapacağız

Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ve ekibi için imza töreni düzenlendi. 3 yıllık kontrata imza atan Mustafa Er, yeni yönetimle birlikte Bursaspor'u layık olduğu yere taşıyacaklarının sözünü verdi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren genç hoca, "Mevcut kadroyu korumak istiyoruz. 7-8 transfer planlıyoruz. Listemizdeki 12-13 oyuncu transfer yaptı. Önümüzde bir tahta sıkıntısı var. Eğer olmasaydı transferin yüzde 70'ini bitirmiştik" diye konuştu.



Serkan YETİŞMİŞOĞLU



SANCAK'TAN JEST



Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı ziyaret etti. Adanur, "Bursaspor'un tüm camialarla birlikte hareket edeceğinden ve Süper Lig hedefimizden bahsettik. Başkan Sancak, alacağı 2 milyon TL'yi bağışladı. Kendisine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.