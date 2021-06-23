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7-8 transfer yapacağız

’a 3 yıllık imza atan , mevcut kadroyu koruyup, 7-8 transfer yapacakları müjdesini verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
7-8 transfer yapacağız

'da Teknik Direktör ve ekibi için imza töreni düzenlendi. 3 yıllık kontrata imza atan Mustafa Er, yeni yönetimle birlikte Bursaspor'u layık olduğu yere taşıyacaklarının sözünü verdi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren genç hoca, "Mevcut kadroyu korumak istiyoruz. 7-8 transfer planlıyoruz. Listemizdeki 12-13 oyuncu transfer yaptı. Önümüzde bir tahta sıkıntısı var. Eğer olmasaydı transferin yüzde 70'ini bitirmiştik" diye konuştu.



SANCAK'TAN JEST

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı ziyaret etti. Adanur, "Bursaspor'un tüm camialarla birlikte hareket edeceğinden ve Süper Lig hedefimizden bahsettik. Başkan Sancak, alacağı 2 milyon TL'yi bağışladı. Kendisine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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