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Alt liglerden haberler (18.06.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (18.06.2021)

NDLOVU KÖRFEZ'DE
. Lig'in yeni ekiplerinden , transferde bir isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig'de yeni sezonda iddialı takımlar arasında yer almayı hedefleyen Körfez ekibi, . Lig takımı 'dan ayrılan Güney Afrikalı santrfor ile ön protokol imzaladı. Yeşil- siyahlılar, önümüzdeki günlerde Güney Afrikalı golcü için imza töreni düzenleyerek transferi resmiyete kavuşturacak. 31 yaşındaki Ndlovu, geçtiğimiz sezon 16 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Bir önceki sezon ise forma giydiği 27 karşılaşmada 17 gol, 3 asist katkısı sağladı. 8 kez 'nda ter döken tecrübeli forvetin, 1 gol kaydettiği öğrenildi.

SEVILLA SÜRPRİZİ
'nun 17 yaşındaki yıldız adayı ile 'dan da ilgileniyor. 'dan 'in de istediği genç orta saha, geçen sezon 30 maçta 6 gol attı. ekibi, 3 milyon Euro bonservis belirledi.

ÇELENK ATAĞI
TFF 1. Lig'e namağlup yükselen , Altay'ın tecrübeli oyuncusu 'le ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla temasa geçti. Geçen sezon Play-Off'lar dahil 34 maça çıkan deneyimli futbolcu, 7 gol atıp 8 de asist katkısı sağladı.

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