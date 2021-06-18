Alt liglerden haberler (18.06.2021)

NDLOVU KÖRFEZ'DE

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transferde bir isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig'de yeni sezonda iddialı takımlar arasında yer almayı hedefleyen Körfez ekibi, Çin 2. Lig takımı Greentown'dan ayrılan Güney Afrikalı santrfor Dino Ndlovu ile ön protokol imzaladı. Yeşil- siyahlılar, önümüzdeki günlerde Güney Afrikalı golcü için imza töreni düzenleyerek transferi resmiyete kavuşturacak. 31 yaşındaki Ndlovu, geçtiğimiz sezon 16 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Bir önceki sezon ise forma giydiği 27 karşılaşmada 17 gol, 3 asist katkısı sağladı. 8 kez Güney Afrika Milli Takımı'nda ter döken tecrübeli forvetin, 1 gol kaydettiği öğrenildi.

SEVILLA SÜRPRİZİ

Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce ile İspanya'dan Sevilla da ilgileniyor. Almanya'dan Leverkusen'in de istediği genç orta saha, geçen sezon 30 maçta 6 gol attı. İzmir ekibi, 3 milyon Euro bonservis belirledi.

ÇELENK ATAĞI

TFF 1. Lig'e namağlup yükselen Manisa FK, Altay'ın tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk'le ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla temasa geçti. Geçen sezon Play-Off'lar dahil 34 maça çıkan deneyimli futbolcu, 7 gol atıp 8 de asist katkısı sağladı.