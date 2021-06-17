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kaleci 'la snlaşmaya vardı

. Lig ekiplerinden , bu sezonun 5. transferini kaleci ’ı renklerine bağlayarak yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak 'da forma giyen Alp Tutar ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:48
Samsunspor kaleci Alp Tutar'la snlaşmaya vardı

Yeni sezona hedefiyle başlayan , bir bir transferleri açıklamaya devam ediyor. Teknik direktör konusunu hala çözemeyen kırmızı-beyazlılar son olarak takımında forma giyen kaleci ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor Resmi İnternet Sitesi'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kırklarelispor takımında forma giyen kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon 'dan , 'den , 'dan ve 'dan 'yi kadrosuna katmıştı. Alp Tutar, Samsunspor'un 5. transferi oldu.

Alp Tutar geçen sezon . Lig'de forması ile ligde 2, Kırklarelispor ile de 8 lig maçına çıkarken, geçen sezon toplamda 10 kez forma giydi.

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