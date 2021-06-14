Haberler TFF 1.Lig Alt ligden haberler (14.06.21)

Alt ligden haberler (14.06.21)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Alt ligden haberler (14.06.21)

ALTIPARMAK, A.GÜCÜ'NE
'yı başkanlığa getiren A.Gücü; Erzurum, Hatay ve G.Antep FK'yi 'e çıkaran ile görüşüyor. Altıparmak, son olarak G.Birliği'ni çalıştırmıştı.

ÇAYTEMEL, ADANA'YA
. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Adanaspor, Hatayspor'dan ayrılan Mesut Çaytemel'in peşinde. 37 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezon 23 maçta 3 asist yaptı.

BURSA'DAN ATILIM
Bursaspor Futbol Okulları, yıldız adaylarına ulaşmak için K. Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve KKTC gibi ülkelerde futbol okulları açmaya hazırlanıyor.

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