Alt ligden haberler (14.06.21)

ALTIPARMAK, A.GÜCÜ'NE

Faruk Koca'yı başkanlığa getiren A.Gücü; Erzurum, Hatay ve G.Antep FK'yi Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak ile görüşüyor. Altıparmak, son olarak G.Birliği'ni çalıştırmıştı.

ÇAYTEMEL, ADANA'YA

TFF 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Adanaspor, Hatayspor'dan ayrılan Mesut Çaytemel'in peşinde. 37 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezon 23 maçta 3 asist yaptı.

BURSA'DAN ATILIM

Bursaspor Futbol Okulları, yıldız adaylarına ulaşmak için K. Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve KKTC gibi ülkelerde futbol okulları açmaya hazırlanıyor.