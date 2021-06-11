Haberler TFF 1.Lig Bursaspor biriken 3 milyon 649 bin liralık elektrik borcunu yapılandırdı!

biriken 3 milyon 649 bin liralık elektrik borcunu yapılandırdı!

. Lig ekiplerinden , uzun süredir ödenmeyen ve kamuoyunda sıkça yer alan elektrik borçlarında yapılandırmaya gidildiğini bildirdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 17:16
Bursaspor biriken 3 milyon 649 bin liralık elektrik borcunu yapılandırdı!

Kulüpten yapılan açıklamada, şirketine 3 milyon 649 bin lira mevcut borcun bulunduğu belirtildi.

Borçlarla alakalı şirket yetkilileriyle görüşmeler yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "2021 yılının sonuna kadar 7 aylık taksitler şeklinde ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. İlk taksit ödemesinin 15 Haziran 2021 tarihinde yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü 'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

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