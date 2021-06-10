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Ban-Ban şov

Güçlü bir kadro kurmak isteyen Bandırmaspor hareketli Takım Gürsel’e emanet edildi. Levent ve Veysel imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Ban-Ban şov
Bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak isteyen Bandırmaspor transferde durmak bilmiyor. Teknik direktörlük için ile anlaşan Ban-Ban, İstanbulspor'dan Levent Ayçiçek'i renklerine bağladı. 2 yıllık imza atan Levent "Bandırmaspor bu sezon çok daha farklı bir projeye imza atıyor. Hedefleri yüksek ve gerçekçi. Ben de bu projenin bir parçası olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı. Hücuma dönük orta saha oyuncunun yanı sıra kaleci Veysel Sapan da 3 yıllık kontrat imzaladı. Daha önce Beşiktaş alt yapısında da forma giyen Veysel transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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