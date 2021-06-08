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Oltan atağı

Samsun, devre arasında da istediği ’yu yine takibe aldı. 29 yaşındaki forvetin Erzurum’la sözleşmesi bitiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Oltan atağı
Hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Samsunspor, BB forması giyen 'ya kanca attı. Kırmızı-beyazlı ekibin, Erzurumspor'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek 29 yaşındaki forvetle ilk teması kurduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Karadeniz ekibiyle önümüzdeki günlerde pazarlık için masaya oturması bekleniyor.

ŞAMPİYON YAPTI
Gümüşhane'de yetişen Oltan Karakullukçu; , Sandıklı Belediye, Derince, ve Afjet gibi takımlarda forma giydi. 2016-2017'de Afyon ile 2. Lig'e çıkan başarılı oyuncu, daha sonra 33 maçta attığı 21 golle takımı 1. Lig'e taşıdı. Erzurumspor'la da 'e çıkan Oltan, geçen sezon 18 maçta 4 gol kaydetti.
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