"Süper olacak"

Bursaspor kongresinde yeni başkan Hayrettin Gülgüler oldu. Bin 592 üyenin katıldığı kongrede, Hayrettin Gülgüler 652 oyla başkan seçilirken, son başkan Erkan Kamat 383, Serdar Acarhoroz ise 132 oy aldı. Başkan adayı olmak için tüzük gereği üyelik süresi yetmeyen fiili başkan Emin Adanur ise 2. başkan oldu.

30 yaşındaki işadamı Adanur, hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmediklerini belirterek, "Satmak bir yana, tahtayı açıp kadromuza 7-8 transfer yapacağız. Mustafa Er hocamızla yola devam edeceğiz. Efsanemiz Batalla da yardımcı antrenör olacak. Er ve Batalla futbol aklımız olacak. Hedefimiz bu sezon Süper Lig'e dönmek" dedi.