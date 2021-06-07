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Samsunspor Erhan’a talip

Bu sezon ’e yükselmeyi kafaya koyan Samsunspor, Altınordu’nun kalecisine gözünü dikti. İzmir ekibinde play-off finali gören Erhan Erentürk geçen sezon 37 maça çıktı. 26 yaşındaki file bekçisinin 1 yıl sözleşmesi kaldı. Öte yandan 3 yıldır kulüpte bulunan İlyas Kubilay Yavuz, takımdan ayrıldı. İlyas geçen sezon 28 maçta 7 gol atmıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Samsunspor Erhan’a talip
Bu sezon 'e yükselmeyi kafaya koyan Samsunspor, Altınordu'nun kalecisine gözünü dikti. İzmir ekibinde play-off finali gören Erhan Erentürk geçen sezon 37 maça çıktı. 26 yaşındaki file bekçisinin 1 yıl sözleşmesi kaldı. Öte yandan 3 yıldır kulüpte bulunan İlyas Kubilay Yavuz, takımdan ayrıldı. İlyas geçen sezon 28 maçta 7 gol atmıştı.
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