Samsunspor Erhan’a talip

Bu sezon Süper Lig’e yükselmeyi kafaya koyan Samsunspor, Altınordu’nun kalecisine gözünü dikti. İzmir ekibinde play-off finali gören Erhan Erentürk geçen sezon 37 maça çıktı. 26 yaşındaki file bekçisinin 1 yıl sözleşmesi kaldı. Öte yandan 3 yıldır kulüpte bulunan İlyas Kubilay Yavuz, takımdan ayrıldı. İlyas geçen sezon 28 maçta 7 gol atmıştı.
Bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi kafaya koyan Samsunspor, Altınordu'nun kalecisine gözünü dikti. İzmir ekibinde play-off finali gören Erhan Erentürk geçen sezon 37 maça çıktı. 26 yaşındaki file bekçisinin 1 yıl sözleşmesi kaldı. Öte yandan 3 yıldır kulüpte bulunan İlyas Kubilay Yavuz, takımdan ayrıldı. İlyas geçen sezon 28 maçta 7 gol atmıştı.