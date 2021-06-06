Cisse Körfez’de

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, dış transferde ilk bombasını patlattı. Yeşil-siyahlılar, Gineli sağ bek Abdoulaye Cisse'yle sözleşme imzaladı. Mervan Yusuf Yiğit ve Bahattin Köse'nin sözleşmesini uzatan Körfez ekibi, Gine Milli Takımı'nda da oynayan savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme yaptı. Sırbistan ekibi Novi Pazar forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi elindeydi. Milli Takım'da 12 maçta 1 golle oynayan Cisse, geçtiğimiz hafta Türkiye ile oynanan hazırlık maçında boy göstermişti.