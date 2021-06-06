Haberler TFF 1.Lig Cisse Körfez’de

Cisse ’de

. Lig'e yükselen , dış transferde ilk bombasını patlattı. Yeşil-siyahlılar, Gineli sağ bek 'yle sözleşme imzaladı. ve 'nin sözleşmesini uzatan ekibi, 'nda da oynayan savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Cisse Körfez’de

TFF 1. Lig'e yükselen , dış transferde ilk bombasını patlattı. Yeşil-siyahlılar, Gineli sağ bek 'yle sözleşme imzaladı. ve 'nin sözleşmesini uzatan ekibi, 'nda da oynayan savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme yaptı. ekibi forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi elindeydi. 'da 12 maçta 1 golle oynayan Cisse, geçtiğimiz hafta ile oynanan hazırlık maçında boy göstermişti.

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