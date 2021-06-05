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Samsun Başkanı Yıldırım "Takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutacağız. 'Biz bitti demeden bitmez' diyecek futbolcular alacağız" ifadesini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Genç Samsunspor

TFF 1. Lig takımlarından 'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini belirtti. Samsunspor'u şampiyonluk hedefi ile oynatacak, deneyimiyle gençlere önem veren bir teknik direktör ile çalışmak için arayışlara başladıklarını aktaran Yıldırım, "Geçmişteki hatalardan uzak duracağız. Deplasmanda kazanmayı bilen, kaybetmeyen, en fazla gol atan ve en az gol yiyen bir takıma dönüşmek için yeni bir kadro mühendisliği yapıyoruz. 'Biz bitti demeden bitmez' felsefesini taşıyan oyuncular arıyoruz. Pozitif oyun oynamayı düşünen bir Samsunspor takımı oluşturmak arzusu içinde transferlerimizi buna göre yapıyor olacağız. Bu sezon 'de oynayacak bir takımın iskeletini kuracağız" ifadelerini kullandı.

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