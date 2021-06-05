Genç Samsunspor

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini belirtti. Samsunspor'u şampiyonluk hedefi ile oynatacak, deneyimiyle gençlere önem veren bir teknik direktör ile çalışmak için arayışlara başladıklarını aktaran Yıldırım, "Geçmişteki hatalardan uzak duracağız. Deplasmanda kazanmayı bilen, kaybetmeyen, en fazla gol atan ve en az gol yiyen bir takıma dönüşmek için yeni bir kadro mühendisliği yapıyoruz. 'Biz bitti demeden bitmez' felsefesini taşıyan oyuncular arıyoruz. Pozitif oyun oynamayı düşünen bir Samsunspor takımı oluşturmak arzusu içinde transferlerimizi buna göre yapıyor olacağız. Bu sezon Süper Lig'de oynayacak bir takımın iskeletini kuracağız" ifadelerini kullandı.